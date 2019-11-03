Юрій Горбунов показав, як повеселився з Лесею Нікітюк: яскраві фото

Телеведучий шоу Танці з зірками 2019 Юрій Горбунов є зразковим сім'янином і весь вільний час проводить з дружиною Катею Осадчою і маленьким сином Іваном. Однак шоумену вдалося здивувати мережу новими знімками з Лесею Нікітюк у своєму Instagram.

Так, Юрій Горбунов опублікував яскраві фото зі зйомок програми "Хто проти блондинок". На деяких з них він зображений в піжамі, блакитному халаті і забавних жовтих домашніх тапочках. А веселився він в компанії Лесі Нікітюк, яка також є на фото.

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Теледіва позувала в облягаючому короткому платті, яке вигідно підкреслило стрункі ніжки красуні. На одному зі знімків вони злилися з Горбуновим в пристрасних обіймах – Леді Ле навіть підняла ногу, яку тримає Горбунов.

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