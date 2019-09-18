Нардеп засвітив годинник за ціною Toyota

Цей Rolex мажоритарника із Закарпатської області Василя Петьовки в інтернеті коштує понад 15 тисяч доларів.

Позафракційний народний депутат Василь Петьовка носить наручний годинник, вартість якого перевищує 15 тисяч доларів. Відповідне фото з'явилося у мережі.

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Так, Rolex Daytona116520, який помітили на руці нардепа, продають за 15 250 доларів. До слова, Петьовка є двоюрідним братом Віктора, Івана і Павла Балоги. Всі троє були народними депутатами України минулого скликання.

Rolex Daytona116520 / apostrophe

Зазначимо, що Петьовка був також нардепом сьомого скликання парламенту. Крім того, в період з 2003 по 2007 роки він обіймав посаду мера Мукачева.

Тим часом депутати Верховної Ради IX скликання продовжують веселити українців черговими курйозами. Так, народну депутатку від партії "Слуга народу" Олену Криворучкіну спіймали під час прийняття рішення про скасування депутатської недоторканності за любовним листуванням.

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