Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Напівгола Нікі Мінаж показала гарячий знімок зі своїм хлопцем

  • 110
Нікі Мінаж і Кеннет Петті - фото 1
Нікі Мінаж і Кеннет Петті / instagram

Відома реп-виконавиця Нікі Мінаж поділилася пікантним фото зі своїм коханим. Напівоголена співачка показала, як сидить на колінах у бойфренда, а він тримає її за оголені сідниці. Знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Так, Мінаж знялася на колінах свого хлопця Кеннета Петті, який раніше був засуджений за насильство і вбивство. Зірка сидить спиною до камери, повернувшись так, що видно її обличчя.

І ще: Пишногруда Демі Роуз знялася топлес у ванні (18+)

Співачка одягнена тільки у відвертий жовто-червоний корсет з бікіні і високі чоботи з гігантським каблуком і платформою в тон до наряду. Коханий артистки поклав долоні на голі сідниці зірки, а груди Мінаж закрили частину обличчя Петті.

Знімок зібрав уже понад 3 мільйони лайків за півдня, проте додавати коментарі до фото зірка закрила.

Читайте також: Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3799
Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
  • 09 серпня, 16:51
  • 1214
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1678050
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз