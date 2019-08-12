Напівгола Нікі Мінаж показала гарячий знімок зі своїм хлопцем

Відома реп-виконавиця Нікі Мінаж поділилася пікантним фото зі своїм коханим. Напівоголена співачка показала, як сидить на колінах у бойфренда, а він тримає її за оголені сідниці. Знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Так, Мінаж знялася на колінах свого хлопця Кеннета Петті, який раніше був засуджений за насильство і вбивство. Зірка сидить спиною до камери, повернувшись так, що видно її обличчя.

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Співачка одягнена тільки у відвертий жовто-червоний корсет з бікіні і високі чоботи з гігантським каблуком і платформою в тон до наряду. Коханий артистки поклав долоні на голі сідниці зірки, а груди Мінаж закрили частину обличчя Петті.

Знімок зібрав уже понад 3 мільйони лайків за півдня, проте додавати коментарі до фото зірка закрила.

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