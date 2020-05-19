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Напівгола Даша Астаф'єва розповіла про свій маленький секрет

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / pikabu

Спокусливе фото оприлюднила знаменитість Даша Астаф'єва. Шанувальники у захваті!

Відома співачка Дарія Астаф'єва, яка була чи не першою українською дівчиною на обкладинці Playboy, часто радує публіку незвичайними фото і відео в своєму Instagram.

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Цього разу зірка виклала яскраве спокусливе фото, на якому з'явилася в дуже незвичному образі, і похвалилася своїм ідеальним тілом. Так, на новому знімку зоряна красуня позує на фото практично без одягу, а точніше лише в одному спідньому, та прикриває рукою свої груди, які майже випали з її одягу.

"Важливий момент для кожної дівчини, щоб декоративна косметика не шкодила здоров'ю і навколишньому середовищу", – коротко підписала світлину Астаф'єва.

Напівгола Даша Астаф'єва розповіла про свій маленький секрет - фото 404884

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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