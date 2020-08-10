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Нападник Динамо одружився з дівчиною-красунею

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Русин - фото 1
Русин / instagram

У київському Динамо сталася хороша подія: один з нападників киян одружився! Дивіться фото з весілля.

Назарій Русин, форвард київського Динамо одружився. Молоді красуються на весільних фотографіях, щасливі і закохані.

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21-річний Назар з Яворівського району Львівської області першу половину минулого сезону провів у оренді в луганської Зорі, тепер знову повернувся до Динамо, з яким у нього підписаний контракт до лютого 2025 року.

У такі несприятливі для професійного великого спорту карантинні часи молодий футболіст вирішив не гаяти час і пішов під вінець. Про обраницю Назара нічого невідомо, лише те, що її звати Марія. Шлюбну церемонію провели на малій батьківщині Назара. Про цю радісну подію розповів офіційний фан-акаунт Динамо в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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