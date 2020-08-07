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Ексдівчина Супряги з Динамо закрутила роман з гравцем Шахтаря

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Даша Савіна - фото 1
Даша Савіна / instagram

Колишня дівчина футболіста Владислава Супряги тепер зустрічається із захисником донецького Шахтаря Валерієм Бондарем.

Близько двох місяців тому стало відомо про розставання форварда Динамо Владислава Супряги зі своєю дівчиною Дашею Савіною. Як виявилося, дівчина не довго залишалася без уваги.

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Модель і журналістку Дашу Савіну, яка довгий час зустрічалася з Владиславом Супрягою, помітили в обіймах захисника Шахтаря Валерія Бондаря.

Днями на своїй сторінці в Instagram захисник Шахтаря Валерій Бондар опублікував романтичну фотографію разом з Дашею Савіною. Гравець донеччан дав зрозуміти, що вони з дівчиною тепер зустрічаються. "Новий етап у житті", – так Бондар підписав свій пост.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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