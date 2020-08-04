Легендарний воротар оголосив про завершення кар'єри

Футболіст Ікер Касільяс прийняв рішення повісити бутси на цвях. Він займе адміністративну посаду в Реалі.

Ексворотар Порту, Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс завершив кар'єру футболіста. Про своє рішення футболіст написав у Twitter.

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"Найголовніше – це шлях, яким ти йдеш, і люди, які тебе в ньому супроводжують, а не кінцева точка подорожі. Я з упевненістю можу сказати, це був чудовий шлях з неймовірним закінченням", – написав Касільяс в Twitter. Зазначимо, що в квітні 2019 року футболіст переніс інфаркт міокарда і після того не зміг повернутися на поле. Його останній матч був за Порту проти Ріу Аве в тому ж місяці.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Очікується, що Касільяс займе адміністративну посаду в Реалі. Про те, що футболіст прийняв рішення завершити кар'єру, стало відомо ще в лютому, але не від самого Касільяса.

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