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Легендарний воротар оголосив про завершення кар'єри

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Ікер Касільяс - фото 1
Ікер Касільяс / twitter

Футболіст Ікер Касільяс прийняв рішення повісити бутси на цвях. Він займе адміністративну посаду в Реалі.

Ексворотар Порту, Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс завершив кар'єру футболіста. Про своє рішення футболіст написав у Twitter.

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"Найголовніше це шлях, яким ти йдеш, і люди, які тебе в ньому супроводжують, а не кінцева точка подорожі. Я з упевненістю можу сказати, це був чудовий шлях з неймовірним закінченням", – написав Касільяс в Twitter. Зазначимо, що в квітні 2019 року футболіст переніс інфаркт міокарда і після того не зміг повернутися на поле. Його останній матч був за Порту проти Ріу Аве в тому ж місяці.

Очікується, що Касільяс займе адміністративну посаду в Реалі. Про те, що футболіст прийняв рішення завершити кар'єру, стало відомо ще в лютому, але не від самого Касільяса.

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Джерело: twitter
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