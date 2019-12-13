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Наомі Кемпбелл знялася у зухвалому образі: пікантне фото

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / instagram

Британська супермодель Наомі Кемпбелл знялася у відвертій фотосесії для реклами. Спокусливим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Модель Наомі Кемпбелл знялася для реклами жіночих смокінгів французького бренду Yves Saint Laurent. На фото красуня позує в чорному блискучому піджаку, з-під якого видно частково оголені груди.

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На фото Кемпбелл стоїть рівно, дивись в камеру злегка піднявши підборіддя і тримаючи руки в кишенях брюк. Зухвалий образ доповнили чорні туфлі з залізним носком, класичні брюки і великий кулон у формі серця на шиї.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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