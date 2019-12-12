Слава і Віка з НеАнгелів позували у спокусливій білизні

Співачки з НеАнгелів підкорили своїх шанувальників. Фоловери у захваті від красунь!

Популярні українські співачки, солістки групи НеАнгели Вікторія Смеюха і Слава Камінська показали шанувальникам новий яскравий знімок. На ньому вони позували в брюках і коротких топах.

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Знімок Камінська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. "Красуні", "Яке офігенне фото", "Богині", "Красотулі", "Це дуже-дуже красиве фото", "Слава, яка ж ти гарна", – пишуть в мережі.

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