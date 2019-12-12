Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Слава і Віка з НеАнгелів позували у спокусливій білизні

  • 47
НеАнгели - фото 1
НеАнгели / instagram

Співачки з НеАнгелів підкорили своїх шанувальників. Фоловери у захваті від красунь!

Популярні українські співачки, солістки групи НеАнгели Вікторія Смеюха і Слава Камінська показали шанувальникам новий яскравий знімок. На ньому вони позували в брюках і коротких топах.

І ще: Слава з НеАнгелів роздяглася для чоловічого глянцю

Знімок Камінська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. "Красуні", "Яке офігенне фото", "Богині", "Красотулі", "Це дуже-дуже красиве фото", "Слава, яка ж ти гарна", – пишуть в мережі.

Читайте також: Слава з НеАнгелів засвітила груди у прозорому боді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • Вчора, 13:57
  • 1277
Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
  • 10 грудня, 13:55
  • 229
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1943449
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз