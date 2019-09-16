Наомі Кемпбелл знялася без білизни у голій сукні

Британська 49-річна супермодель Наомі Кемпбелл вийшла у світ в голій сукні без білизни. Пікантними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зірка одягла настільки відверту сукню, що приблизно 70% її тіла було оголено.

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У відвертому вбранні модель прийшла на свою благодійну вечірку Fashion For Relief Charity Party. Для заходу зірка обрала чорну сукню до підлоги, зроблену з прозорого матеріалу з тонкими смужками щільної тканини, що ледь прикривають її груди та інтимні місця.

На фото видно, що Кемпбелл не одягла бюстгальтер, але схоже, що білизна на моделі все ж були. Наряд від французького дизайнера Тьєрі Мюглера повністю оголює ноги, живіт і частину грудей. Образ Наомі доповнила масивними прикрасами, чорними туфлями-човниками і вечірньою зачіскою.

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