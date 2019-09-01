Зваблива Наомі Кемпбелл знялася в рекламі білизни

Модель Наомі Кемпбелл стала героїнею нової рекламної кампанії Calvin Klein, де знялася в спокусливій білизні разом зі своєю юною колегою Белою Хадід.

Наомі Кемпбелл, якій в травні цього року виповнилося 49 років, відома своєю любов'ю до спорту. Легендарна супермодель багато часу приділяє зовнішності, а тому кожного разу її "голі" фото викликають бурхливу реакцію в мережі.

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Варто сказати, що істотна різниця у віці між Наомі і Белою ніяк не завадила Чорній пантері. Її тіло струнке і підтягнуте: вкотре захопило шанувальників зірки по всьому світу. Наомі поділилася кадром зі зйомки.

Супермодель позує в трусиках і топі з нової колекції, стоячи перед дзеркалом на носочках і роблячи селфі. Стрункі ноги, тонка талія і в цілому бездоганний силует 49-річної моделі були зустрінуті приємними словами та купою теплих слів.

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