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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Зваблива Наомі Кемпбелл знялася в рекламі білизни

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / twitter

Модель Наомі Кемпбелл стала героїнею нової рекламної кампанії Calvin Klein, де знялася в спокусливій білизні разом зі своєю юною колегою Белою Хадід.

Наомі Кемпбелл, якій в травні цього року виповнилося 49 років, відома своєю любов'ю до спорту. Легендарна супермодель багато часу приділяє зовнішності, а тому кожного разу її "голі" фото викликають бурхливу реакцію в мережі.

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Варто сказати, що істотна різниця у віці між Наомі і Белою ніяк не завадила Чорній пантері. Її тіло струнке і підтягнуте: вкотре захопило шанувальників зірки по всьому світу. Наомі поділилася кадром зі зйомки.

Зваблива Наомі Кемпбелл знялася в рекламі білизни - фото 351674

Супермодель позує в трусиках і топі з нової колекції, стоячи перед дзеркалом на носочках і роблячи селфі. Стрункі ноги, тонка талія і в цілому бездоганний силует 49-річної моделі були зустрінуті приємними словами та купою теплих слів.

Зваблива Наомі Кемпбелл знялася в рекламі білизни - фото 351675

Зваблива Наомі Кемпбелл знялася в рекламі білизни - фото 351676

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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