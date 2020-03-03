Наомі Кемпбелл постала в образі зухвалої блондинки у новій фотосесії: ефектні кадри

Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл знялася в новій ефектній фотосесії для спеціального випуску гонконгського Vogue, який відзначає свій перший день народження. 49-річна зірка прикрасила відразу три обкладинки березневого номера глянцю.

У новому фотосеті, автором якого виступив популярний фотограф Кріс Коллс, Кемпбелл з'явилася в образі зухвалої блондинки за кермом вінтажного Bentley, а також прогулювалася по району Челсі в Нью-Йорку в яскравих нарядах.

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Знімки з нової фотосесії були опубліковані на сторінках Кемпбелл і Коллса в Instagram. "Гонконгському Vogue виповнюється рік! Відсвяткувати цю подію нам допомогла наша березнева зірка – Наомі Кемпбелл, яка втілює силу мрії і надихає нас бути сильними у важкі часи", – описує героїню свого спецвипуску редакція глянцю.

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