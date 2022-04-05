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війна

Мовчання – синонім брехні: Монатік написав нову пісню про війну

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Monatik - фото 1
Monatik

Дмитро Монатік випустив нову пісню, у якій засудив тих, хто мовчить про війну. Артист написав слова російською мовою, щоб достукатися до громадян держави-агресорки. Слухайте потужну музичну роботу від Monatik.

У соцмережі артиста Монатіка з'явилося нове відео, на якому Дмитро виконую свою нову пісню. Це російськомовний трек, який Монатік присвятив всім тим, хто замовчує війну в Україні.

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"Сьогодні боти в instagram масово блокують наші пости про війну та її страшні наслідки. Цю пісню відзначають як "сцени насильства і неприйнятний для сприйняття контент". Вони всіма силами хочуть, щоб ми замовкли, але продовжуємо кричати. А це... Мовчунам" – Дмитро Монатік підписав це відео.

Співак виступив на благодійному концерті "Доброго вечора, ми з України", де заспівав новий трек, який написав спеціально для тих росіян, які не говорять про війну. Українська культура продовжує розвиватися, попри все!

Слухайте пісню Монатік – "Мовчання – синонім брехні":

Текст пісні "Мовчання – синонім брехні":

Украли наши жизни,
Накрыли города
Погрязла во лжи
Твоя свобода

Их рупоры кричат,
Пока мои облака в дыму.
Их идолы молчат –
Нельзя мешать ему.

Пока он в нашей крови тонет
Быть может в ней захлебнётся вскоре…
От этого не убежать
Да как нам это выдержать?

Оооо, дайте силы
Просим и просили
В огне наши небеса
Свободные

Что там за люди?
Кто их осудит?
За закрытые глаза,

Когда вокруг горят дома.
И ты молчишь, а я кричу
Это тоже дело твоих чувств. Да, ну

И если всем не нужна война,
То почему она
пришла в мою страну?
Странно…

И вместе с ней

Нездоровые врачи
Пришли здорового лечить
И как теперь нам с этим жить?
Нет! Как нам выжить?

Раз и я чувствую твой страх
Два, едва слышу ты кричишь
Но уже никто не слышит
Быть может нас услышат

Оооо, дайте силы
Просим и просили
В огне наши небеса
Свободные

Что там за люди?
Кто их осудит?
За закрытые глаза,

Когда вокруг горят дома
И ты молчишь, а я – кричу
это тоже дело твоих чувств!
да ну!
И если всем не нужна война,
То почему она
пришла в мою страну?
Я так не хочу, но

Если во мне умрет любовь,
Если во мне умрут мечты,
Если дети не найдут свой дом…

Когда молчание синоним лжи
И ты же видишь все…
Скажи
Как ты молча будешь жить потом?

Во мне – не убить любовь
Во мне – не убить мечты
Вам не увидеть наших слез потом

Вам не убить мою любовь,
Вам не убить мои мечты
И наши дети обретут свой дом!

И не надо нас спасать.
Что за вздор?
Включи голову –
Выключи телевизор.

До теми: Ян Джевелін і Джавеліна: Мін'юст назвали імена дітей, які українці обирають під час війни

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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