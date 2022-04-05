Мовчання – синонім брехні: Монатік написав нову пісню про війну

Дмитро Монатік випустив нову пісню, у якій засудив тих, хто мовчить про війну. Артист написав слова російською мовою, щоб достукатися до громадян держави-агресорки. Слухайте потужну музичну роботу від Monatik.

У соцмережі артиста Монатіка з'явилося нове відео, на якому Дмитро виконую свою нову пісню. Це російськомовний трек, який Монатік присвятив всім тим, хто замовчує війну в Україні.

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"Сьогодні боти в instagram масово блокують наші пости про війну та її страшні наслідки. Цю пісню відзначають як "сцени насильства і неприйнятний для сприйняття контент". Вони всіма силами хочуть, щоб ми замовкли, але продовжуємо кричати. А це... Мовчунам" – Дмитро Монатік підписав це відео.

Співак виступив на благодійному концерті "Доброго вечора, ми з України", де заспівав новий трек, який написав спеціально для тих росіян, які не говорять про війну. Українська культура продовжує розвиватися, попри все!

Слухайте пісню Монатік – "Мовчання – синонім брехні":

Текст пісні "Мовчання – синонім брехні":

Украли наши жизни,

Накрыли города

Погрязла во лжи

Твоя свобода

Их рупоры кричат,

Пока мои облака в дыму.

Их идолы молчат –

Нельзя мешать ему.

Пока он в нашей крови тонет

Быть может в ней захлебнётся вскоре…

От этого не убежать

Да как нам это выдержать?

Оооо, дайте силы

Просим и просили

В огне наши небеса

Свободные

Что там за люди?

Кто их осудит?

За закрытые глаза,

Когда вокруг горят дома.

И ты молчишь, а я кричу

Это тоже дело твоих чувств. Да, ну

И если всем не нужна война,

То почему она

пришла в мою страну?

Странно…

И вместе с ней

Нездоровые врачи

Пришли здорового лечить

И как теперь нам с этим жить?

Нет! Как нам выжить?

Раз и я чувствую твой страх

Два, едва слышу ты кричишь

Но уже никто не слышит

Быть может нас услышат

Оооо, дайте силы

Просим и просили

В огне наши небеса

Свободные

Что там за люди?

Кто их осудит?

За закрытые глаза,

Когда вокруг горят дома

И ты молчишь, а я – кричу

это тоже дело твоих чувств!

да ну!

И если всем не нужна война,

То почему она

пришла в мою страну?

Я так не хочу, но

Если во мне умрет любовь,

Если во мне умрут мечты,

Если дети не найдут свой дом…

Когда молчание синоним лжи

И ты же видишь все…

Скажи

Как ты молча будешь жить потом?

Во мне – не убить любовь

Во мне – не убить мечты

Вам не увидеть наших слез потом

Вам не убить мою любовь,

Вам не убить мои мечты

И наши дети обретут свой дом!

И не надо нас спасать.

Что за вздор?

Включи голову –

Выключи телевизор.

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