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Найсексуальніша гравець у покер зваблює Instagram (18+)

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Сара Андервуд у білизні - фото 1
Сара Андервуд у білизні / instagram.com/saraunderwood

Відома американська гравець у покер Сара Андервуд захопила фанатів новими гарячими фото у білизні. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу.

35-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою без комплексів стежать понад 9 мільйонів користувачів. І це зовсім не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх пригод посеред ефектної природи США, а також не соромиться демонструвати апетитну фігуру.

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Недавні знімки Сари це тільки підтверджують, адже вона похизувалась звабливими формами у сексуальній білизні. Тут справді спекотно:

Найсексуальніша гравець у покер зваблює Instagram (18+) - фото 340529

Найсексуальніша гравець у покер зваблює Instagram (18+) - фото 340530

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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