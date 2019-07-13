Найсексуальніша гравець у покер зваблює Instagram (18+)

Відома американська гравець у покер Сара Андервуд захопила фанатів новими гарячими фото у білизні. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу.

35-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою без комплексів стежать понад 9 мільйонів користувачів. І це зовсім не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх пригод посеред ефектної природи США, а також не соромиться демонструвати апетитну фігуру.

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Недавні знімки Сари це тільки підтверджують, адже вона похизувалась звабливими формами у сексуальній білизні. Тут справді спекотно:

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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