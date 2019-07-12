Цифрові моделі уперше взяли участь у віртуальному показі мод

Віртуальні моделі пройшлися на подіумі у Парижі

Творчий дует Trashy Muse провів перший у світі віртуальний показ мод, в якому брали участь віртуальні моделі. Шоу пройшло в галереї EP7 у Парижі на Тижні моди Spring/Summer 2020 року.

На екранах галереї показували короткі відеоролики, в яких одяг представляли перша цифрова модель Shudu, віртуальна надлюдина Dagny, інфлюенсер Branded Boi й інші аватари.

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Над шоу працювали близько 100 осіб. Trashy Muse хочуть гастролювати з показом іншими містами, залучаючи до співпраці місцевих дизайнерів.

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