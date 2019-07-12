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Анджеліна Джолі потішила шанувальників архівних знімком

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В коментарях взялися бурхливо обговорювати зовнішність Джолі - фото 1
В коментарях взялися бурхливо обговорювати зовнішність Джолі / pinterest

44-річна актриса Анджеліна Джолі опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівне фото. Шанувальники у захваті!

Знімок був зроблений в 1994 році, коли артистці було 19 років. Тоді Джолі тільки починала кар'єру.

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В коментарях взялися бурхливо обговорювати зовнішність Джолі. Багато хто відзначив, що до знайомства з Бредом Піттом вона була доволі угодованою дівчиною. "Щокастинька", "З віком стала кращою", "Дуже красива", "Вона красива, як наливне яблучко", "Класична краса", "Прекрасна", "В молодості така пухкенька була", – пишуть в мережі.

Анджеліна Джолі потішила шанувальників архівних знімком - фото 340495
Знамениту голлівудську актрису Анджеліну Джолі підловили на балконі одного з готелів в центрі Парижа. Так, зірку зняли в білизні – точніше, в шовковій комбінації білого кольору.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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