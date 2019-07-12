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Анджеліна Джолі потішила шанувальників архівних знімком
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44-річна актриса Анджеліна Джолі опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівне фото. Шанувальники у захваті!
Знімок був зроблений в 1994 році, коли артистці було 19 років. Тоді Джолі тільки починала кар'єру.
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В коментарях взялися бурхливо обговорювати зовнішність Джолі. Багато хто відзначив, що до знайомства з Бредом Піттом вона була доволі угодованою дівчиною. "Щокастинька", "З віком стала кращою", "Дуже красива", "Вона красива, як наливне яблучко", "Класична краса", "Прекрасна", "В молодості така пухкенька була", – пишуть в мережі.
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