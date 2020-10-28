Найзвабливіша гравець у покер показала гарячі фото в ліжку (18+)

Найкрасивіша гравець у покер та мандрівниця Сара Андервуд знову розбурхала шанувальників кіль кома затишними і спокусливим фото зі своєї домівки посеред лісу.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Білявка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там вона ділиться світлинами своїх буднів та мандрів, які завжди викликають захват.

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Зважаючи на те, що осінь змусила розпрощатись з літнім теплом, то більшість зйомок Сара зараз проводить у своєму крихітному помешканні у лісі. Не винятком стали і нові кадри, на яких вона позує лише у спідньому прямо на ліжку..

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