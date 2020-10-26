Джіджі Хадід похвалилася фігурою через місяць після пологів

Місяць тому 25-річна Джіджі Хадід вперше стала мамою – дочку зірка народила від свого 27-річного коханого Зейна Маліка.

Обличчя малятка пара поки не показала, та й сама модель останнім часом була не настільки активна в соцмережах: очевидно, що тепер у неї повно і інших турбот. Але вчора вона поділилася першим після пологів селфі і показала шанувальникам, як виглядає.

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Фото зірка опублікувала не просто так, а щоб розповісти, що вона вже проголосувала на президентських виборах минулого тижня, і надихнути фоловерів наслідувати її приклад.

Втім, шанувальників моделі зацікавив не тільки політичний підтекст її послання. Під знімком вони почали обговорювати форму моделі і відзначили, що виглядає вона просто чудово. Такими темпами скоро шанувальники побачать Джіджі не тільки в модних фотосесіях, але і на подіумі.

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