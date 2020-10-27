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Емілі Ратажковскі оригінально оголосила про вагітність

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / gettyimages

Модель Емілі Ратажковскі з круглим животиком прикрасила модний глянець. Шанувальники у захваті від такої новини!

Американська супермодель і актриса Емілі Ратажковскі вагітна первістком.

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Цією новиною 29-річна зірка поділилася в Instagram. Зокрема, Емілі опублікувала цифрову обкладинку Vogue. На знімку Емілі в ніжній комбінації гладить свій кругленький животик. На обкладинці під ім'ям Емілі Ратажковскі написано: "Чому я не хочу розкривати стать моєї дитини". Ратаковскі також розмістила в соцмережі кілька фото і короткометражку від режисера Лени Данем. Емілі розповіла про свої відчуття з приводу вагітності.

Батько дитини продюсер Себастьян Бір-Макклард.

Це цікаво: Емілі Ратажковскі збентежила мережу сміливим інтимним ракурсом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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