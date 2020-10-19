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Найвідоміша зірка реаліті засвітила білизну в сукні з оголеною спиною

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Кожен знімок Кім Кардашян викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Нові кадри, опубліковані в Instagram, не стали винятком, адже викликали бурю емоцій у фоловерів зірки.

Кім вміє ефектно з'явитися на світській події і убити присутніх смаком і стилем. Її вишукані вечірні туалети давно сподобалися шанувальникам: розкішні вбрання завжди вигідно підкреслюють фігуру зірки.

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Так, Кардашян похвалилася пікантною вечірньою сукнею чорного відтінку. Наряд відрізнявся екстремально оголеною спиною, а також довгим шлейфом. Розріз на спині давав можливість розглянути її пишні форми і верх спідньої білизни. Як аксесуар Кім вибрала витончене намисто і масивну сумку в тон наряду. На одному з фото Кім присіла на коліна, ще більше виставивши на загальний огляд свої червоні стрінги.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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