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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Найвідоміша світська левиця показала гарячі кадри у білизні

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Кардашян - фото 1
Кардашян / blackenterprise

Відома в усьому світі Кім Кардашян опублікувала пікантні фото. Шанувальники у захваті від красуні!

Любителька епатажу і скандальних витівок Кім Кардашян часто радує яскравими фото і відео з життя.

І ще: Що з ногами? Кім Кардашян у крихітній сукні здивувала фанатів

Так, цього разу зірка показала кілька пікантних знімків, на який з'явилася в цікавому образі, а в підписі до посту зробила рекламу свого бренду.

Як видно, перед камерою Кім з'явилася у світлому комплекті білизни власного бренду, який красиво підкреслює її соковиті форми. Її волосся зібране в тугий хвіст, на обличчі легкий макіяж, а у вухах величезні сережки-кільця. Зірка позує на камеру лежачи на животі. Вона відображена у кімнаті, повній троянд. У підписі до фото Кім пропонує фоловерам придбати білизну до Дня святого Валентина. А шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати публікацію Кардашян.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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