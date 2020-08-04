Найвередливіші жінки за знаком Зодіаку

Усі дівчата трошечки вередливі. Але види цієї вередливості безпосередньо залежить від знака Зодіаку, стверджують астрологи.

Заповітне слово для Козерога "самоконтроль". Зовні вона завжди намагається тримати себе в руках, тоді як усередині її може палахкотати справжня пожежа пристрастей. Мріє зустріти справжнього чоловіка і до смерті боїться закохатися. Через цю обережність часто робить невірний вибір, а потім закономірно страждає. Не чекайте від неї бурхливих виливів в почуттях.

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Дівчина-Риби живе в світі своїх ілюзій, вона дуже чутлива, плаксива і постійно страждає через відчуття, що її зрадили. Рибка постійно чекає підтвердження твоїх почуттів до неї, інакше вона винищить себе (а, можливо, і вас заодно) вічними сумнівами.

Ви думаєте, тільки у Левів високі стандарти? У Діви вони не менше високі. Тому їй так важко зупинитися на комусь. Втім, критерії відбору дещо інші, ніж у Левиці. Наприклад, Діва може спілкуватися з ледарями і невдахами, на яких Левиця навіть не подивиться. Діви, як правило, легковажні.

Найбільш шкідливі дівчата, хто ж вони? Одні з них це точно Скорпіони. З нею або дуже класно, або дуже погано, або і те й інше разом, по черзі. Без золотої середини. Це постійне перебування в стресовій ситуації. Тому якщо ви не володар залізних нервів і мужності цей екземпляр не для вас. Підступна Скорпіон, навіть якщо сильно захоче справити враження милої і поступливої, наївної і лагідної, довго носити невластиву їй маску вона не зможе.

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