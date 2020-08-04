На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найвередливіші жінки за знаком Зодіаку
-
- 30
Усі дівчата трошечки вередливі. Але види цієї вередливості безпосередньо залежить від знака Зодіаку, стверджують астрологи.
Заповітне слово для Козерога "самоконтроль". Зовні вона завжди намагається тримати себе в руках, тоді як усередині її може палахкотати справжня пожежа пристрастей. Мріє зустріти справжнього чоловіка і до смерті боїться закохатися. Через цю обережність часто робить невірний вибір, а потім закономірно страждає. Не чекайте від неї бурхливих виливів в почуттях.
І ще: Гороскоп на 4 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Дівчина-Риби живе в світі своїх ілюзій, вона дуже чутлива, плаксива і постійно страждає через відчуття, що її зрадили. Рибка постійно чекає підтвердження твоїх почуттів до неї, інакше вона винищить себе (а, можливо, і вас заодно) вічними сумнівами.
Ви думаєте, тільки у Левів високі стандарти? У Діви вони не менше високі. Тому їй так важко зупинитися на комусь. Втім, критерії відбору дещо інші, ніж у Левиці. Наприклад, Діва може спілкуватися з ледарями і невдахами, на яких Левиця навіть не подивиться. Діви, як правило, легковажні.
Найбільш шкідливі дівчата, хто ж вони? Одні з них це точно Скорпіони. З нею або дуже класно, або дуже погано, або і те й інше разом, по черзі. Без золотої середини. Це постійне перебування в стресовій ситуації. Тому якщо ви не володар залізних нервів і мужності цей екземпляр не для вас. Підступна Скорпіон, навіть якщо сильно захоче справити враження милої і поступливої, наївної і лагідної, довго носити невластиву їй маску вона не зможе.
Це цікаво: Душевні і чуйні: три найдобріших знаків Зодіаку
-
21:59Якою була найдовша блискавка в історії людства
-
21:44Без чохла не носіть: блогер перевірив на міцність новий iPad Pro (2020)
-
21:24Легендарний воротар оголосив про завершення кар'єри
-
21:22Потужний вибух у Бейруті: мережу сколихнуло моторошне відео
-
21:185 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
20:52Соня Плакидюк з Топмодель по-українськи підкорила шикарною розтяжкою
-
20:43Ешлі Грем знялась повністю оголеною разом зі своїм маленьким сином
-
20:24Цей симптом сигналізує про дефіцит вітаміну D
-
20:14Xiaomi більше не випускатиме смартфони на "чистому" Android
-
19:53Найвередливіші жінки за знаком Зодіаку
-
19:41Науковці розкрили секрет щасливих і тривалих стосунків
-
19:21Солістка KAZKA кардинально змінила імідж: наша Адель
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:14Дивіться, як Toyota Supra проходить "лосячий" тест: ефектне відео
-
18:55Три чудові ідеї, що робити, коли не спиться
-
18:42Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів
-
18:31Наскільки високий ризик зараження COVID-19 у поїзді: дослідження вірусологів
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
18:18Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Sony готує до виходу потужну PlayStation 5 Pro
-
17:43Блогери порівняли продуктивність бюджетних OnePlus Nord і Google Pixel 4a
-
17:20Мережу підкорила дівчина з аномально тонкою талією
-
17:14Дівчина замовила в мережі маску чумного лікаря, але в ній неможливо дихати: епічне відео
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається
- 03 серпня
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа