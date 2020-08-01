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Душевні і чуйні: три найдобріших знаків Зодіаку
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Дізнайтеся, хто зі знаків Зодіаку готовий допомагати іншим і нічого не вимагати на заміну.
Астрологи розповіли, що Скорпіони мають особливий характер і іноді оточуючі можуть відгукуватися про них не найприємнішим чином. Але насправді вони душевні і милі. Можуть піти на поступки, які часто йдуть на шкоду їм.
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Козероги на їхню думку доволі спокійні і не нервують. Вони із задоволенням беруть участь в розв'язанні проблем своїх рідних і близьких. У рідкісних випадках можуть відмовити, якщо людина, яка звернулася за допомогою, викликає у Козерогів негативні емоції.
Але з усіх знаків Зодіаку астрологи виділяють Водоліїв. Мабуть, це найбільш спокійний і добрий знак. Вони не здатні до прояву злості та агресії навіть до тих, хто завдає їм болю. Мир у всьому світі, ось девіз Водолія. Вони вважають дурним витрачати нерви і сили на суперечки і негатив. Їм простіше все пропустити і йти далі. Але вони далеко не дурні і розуміють, коли ними хочуть скористатися.
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