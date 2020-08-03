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Гороскоп на 4 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 4 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У цей десь зіпсувати вам настрій можуть конфлікти з партнерами по бізнесу на ґрунті боргів або невиконаних обіцянок. Справа навіть може дійти до розриву бізнес-угод. Хоча, за великим рахунком, на добробуті всі ці перипетії сильно не позначаться. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, займаючись вихованням дітей, ви повинні враховувати їх побажання та інтереси та не проявляти зайвої авторитарності та владності. В іншому випадку взаєморозуміння з дітьми може опинитися під загрозою.
Телець
Тільці, сьогодні ви можете мати кілька любовних зв'язків, а ще можуть з'явитися позашлюбні діти. Якщо ви в зрілому віці, то можливе виникнення подвійних, заплутаних взаємин з дітьми. Брехня, маневрування з коханками або коханцями, шахрайство в азартних іграх або спортивних змаганнях не йде вам на користь.
Близнюки
Близнюки, можна розраховувати на несподівані грошові надходження у вигляді повернення старого боргу, які будуть дуже доречними та допоможуть вам зробити деякі важливі придбання. Стосунки з родичами помітно покращаться, стануть теплішими та довірливими.
Рак
Раки, у любовних стосунках ви в цей день переживаєте складні психологічні проблеми подвійного характеру типу "люблю-ненавиджу", в яких не дуже хочеться розбиратися, але обставини змушують зробити вибір. Крім того, вибір може бути між сценою і коханим, між коханкою і дітьми тощо.
Лев
Леви, у творчої людини з'являється можливість зіграти багатогранну роль. Творчі інтереси в цей день різнобічні та неоднозначні, наприклад, проявляються і драматичні, і комедійні здібності. І актор, і художник, і сценарист можуть в цей час працювати над двома різноплановими творами.
Діва
Діви, можна цілком розраховувати на успіх в справах. Ви можете досягти непоганих творчих успіхів. Незважаючи ні на які випробування і перешкоди на вашому шляху до перемоги та успіху, постарайтеся зберігати спокій, нові знайомства небажані. Добре підуть справи у банківських службовців.
Терези
Терези, у багатьох посиляться честолюбні бажання і з'являться дуже сміливі плани на майбутнє, але через неадекватну оцінку власних можливостей, успіх в задуманому може бути під великим питанням.
Скорпіон
Скорпіони, цей день хороший для здобуття фінансової незалежності та самостійності. Але ви повинні пам'ятати, що "без праці не виловиш і рибки зі ставка". Удача можлива тільки в тому випадку, якщо ви не будете намагатися стрибнути вище своєї голови та змиритеся з тим, що змінити неможливо.
Стрілець
Стрільці, цей день навряд чи буде багатий на події. Зайва зарозумілість та імпульсивність, можуть стати причиною необачного вчинку. Вечір варто присвятити любові та розвагам.
Козеріг
Козероги, сьогодні озирніться навколо, пошукайте в навколишньому світі поезію. Гарненько пошукайте, може бути десь завалялася краса. Не знайдете – так хоч пил витріть зі свого замиленого ока.
Водолій
Водолії, сьогодні не розкидайтеся грошима та енергією, в тому й іншому знайдеться правильне застосування. Постарайтеся не затівати нічого, що ви не змогли б довести до кінця у цей же день.
Риби
Риби, в роботі бажано дотримуватися консервативних і перевірених методів та уникати непотрібного ризику. Попри те, що ваше фінансове становище обіцяє бути стабільним, витрачати гроші потрібно з обережністю, оскільки можливі невдалі покупки.
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