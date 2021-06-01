Аніта Луценко розповіла, скільки можна їсти фруктів і ягід

Експертка з харчування і тренерка Аніта Луценко не радить замінювати ягодами основні прийоми їжі. Що ще розповіла Аніта про літні смаколики, читайте далі.

"Ми набираємо вагу тоді, коли в нас увійшло більше енергії (ккал) ніж ми витратили. І зовсім не важливо увійшли ккал з петрушки або торта. Є надлишок – поправляється. Стільки ж – вага на місці. Нестача калорій – худнемо! Це фізика! Енергія не може братися з нізвідки", – коментує Аніта. Про це пише viva.

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Надлишок будь-яких калорій з білків, вуглеводів, жиру – йдуть в запас в жир

Тому 300 г фруктів або ягід на день – чудова норма, рекомендована всьому населенню планети

Так 300 г винограду – це близько 200 калорій

1 кг винограду – 690 калорій

Якщо ми їмо понад 2000 ккал на день, то швидше за все набираємо вагу

Так 1 кг винограду, 1 кг черешні і 1 кг кавуна + до іншої звичайної їжі можуть зіграти з вами злий жарт. Хотіли як краще і по вітамінах вдарити, а вийшло за літо +3 кг

Попри те, що влітку велика кількість фруктів, потрібно пам'ятати, що раціон має бути збалансованим. Не варто замінювати основні прийоми їжі фруктами, навіть якщо на вулиці спекотно і вам не хочеться їсти. Тарілка черешні не замінить повноцінний обід або вечерю.

Фрукти / pinterest

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