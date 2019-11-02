Гаряча мамка: зірка Фабрики зірок у прозорому боді розбурхала мережу своїми формами

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо цього тижня зі спекотної MamaRika, котра розбурхала мережу гарячими фото у прозорому боді. Відверте вбрання ледь зовсім приховувало її оголені груди, дозволяючи прихильникам співачки сповна насолодитися її розкішною фігурою та апетитними вигинами. Не дивно, що коментарів достатньо посипалось: "Гаряча мамка", "Що то за секас?", "Воу, легше!", "Воу воу воу, сексі бейба!", "Полум'я", "Чому така красива?", "Супер фігура та форми", "Не потрібно ховати те, що прекрасне!", "Красуня". Гортайте серію та насолоджуйтесь і ви!

Булочка Леся Нікітюк не стомлюється постити смішні та милі кадри на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вона постала перед фанатами в образі французького багетика, що неабияк припало до душі її прихильникам: "Яка симпатична булочка", "Леся гарна навіть у костюмі булочки", "Соковита свіжа булочка", "Леся просто бомба", "Нєє, найстрашніший костюм – ковбаса", "Лесюня – БАТОН", "Нє, ще ж є костюм колишньої її мужчинки, плаття з випускного в 9 класі і макіяж, який робила на першу дискотеку". Сама ж зірка написала, що це – найстрашніший костюм на Хеловін. Погоджуєтесь?

Леся Нікітюк показала найстрашніший костюм на Хеловін

Сексуальна MARUV теж викладає у мережу гарячі та пікантні кадри. Не дивно, що її в образі Медузи Горгони оцінили не лише підписники, а й ті, хто просто проходив повз її сторінку: "Шикарна", "Просто немає слів", "Засліплююча", "Ух, яка красива", "Бомба", "Дуже красива і образ крутий", "Секс з-поміж усього сексу". Гортайте серію та насолоджуйтесь:

Чарівна актриса Ольга Сумська виклала фото у еру "до Instagram". Її природня краса настільки заворожила користувачів мережі, що вони просто не змогли втримати захвату, засипаючи її компліментами та теплими словами під цим постом: "Мила, гарна і природна", "Ви з роками взагалі не міняєтесь", "Яка ж ви красуня", "Чарівна і неперевершена красуня", "Просто королева осені", "Я вас не впізнала. Красуня!", "Ольга, чому у голлівудських фільмах вас нема?", "Ви розкішна жінка!" До слова, рекомендуємо і вам щось хороше написати ;)

Цього тижня поп-діва Тіна Кароль виклала настільки багато фотографій, що й складно було вибрати бодай одну підбірку. Тому ми вирішили залишити вам останню серію, якою вона потішила своїх фанатів і підписників. Останні не змогли пройти повз, не написавши щось приємне співачці: "Нереальна красуня", "Ніжність", "Я забула всі слова: надто красива", "Шалено подобаються фото", "Найкраща фотосесія", "Яка гаряча штучка".

Наостанок залишимо вам Соню Плакидюк, котра своїм скляним поглядом заворожить будь-кого. Це, до слова, доводять коментарі під цією світлиною: "Яка краса! Образ знайшов свою істинну володарку", "Ви просто неймовірно гарна", "Яка ви прекрасна", "Аж мурашки по шкірі пробігли", "Богиня", "Все чудово, ви прекрасні!", "Небесний погляд", "Моє серце розбито".

Соня Плакидюк вражає своїм новим образом

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