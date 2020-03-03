Найсексуальніша світська левиця обтягнула фігуру латексом

Американська зірка реаліті-шоу, бізнес-леді, фотомодель Кім Кардашян побувала в Парижі на Тижні моди осінь-зима 2020.

Знаменитість блищала в латексних костюмах від Pierre Balmain. Фото Кардашян з'явилися в Instagram.

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Так, 39-річна світська левиця відвідала показ нової колекції свого друга, художнього керівника модного будинку Balmain Олів'є Рустена. На фешн-захід Кім прийшла в облягаючому костюмі гірчичного кольору, який не приховував видатних форм знаменитості.

На інших показах Кардашян також віддала перевагу латексу від Balmain. Один наряд був винного відтінку, інший ніжно-рожевий. Вони також підкреслювали пишні форми зірки.

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