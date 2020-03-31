Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Найрозумніші жінки серед знаків Зодіаку

  • 8
Жінки - фото 1
Жінки / yourtango

Астрологи назвали представниць тих знаків Зодіаку, серед яких найчастіше можна зустріти розумних жінок.

Овен. Дівчата-Овни з раннього віку отримують загальну довіру і визнання серед ровесників. Вони вміють зберігати секрети і знають, як підтримати навіть незнайому людину.

І ще: Гороскоп на 31 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Саме їх проникливість багато в чому і допомагає їм досягти великих результатів. З віком вони не втрачають хватку і залишаються такими ж впевненими в собі і надихаючими лідерами.

Скорпіон. Дівчат-Скорпіонів часто називають "чоловіками у спідницях". Ці дівчата чи не з народження відчувають себе особливими, і це відчуття нерідко і стає їхнім особистим стимулом. Вони дуже просто ставляться до життя і вірять в те, що, незважаючи ні на що, все буде добре.

Козеріг. Дівчата, народжені під цим сузір'ям, з самого дитинства відрізняються спокійним характером. Вони уважні, серйозні і стримані. Дорослі жінки-Козероги перестають шукати нові знайомства і заводити нових друзів. Рідко кому вдається потрапити до вже усталеного "кола близьких" Козерога, тому, якщо вас все ж впустили туди, то цінуєте це.

Читайте також: Чоловіки цих знаків Зодіаку найвірніші у коханні

Джерело: yourtango
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12429
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 900
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2196171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія