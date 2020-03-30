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Гороскоп на 31 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 31 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Овнам не варто засмучуватися через робочі моменти, адже вдома горить тепле сімейне вогнище, а от у Раків будуть конфліктні ситуації зі знайомими. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: 31 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні постарайтеся з ранку подолати свій песимізм і занепокоєння. Можливі труднощі з начальниками або юристами, адже ваша продуктивність може бути уповільнена, вірогідні затримки в реалізації ідей. Зате в сім'ї та любові вас чекають гармонійні відносини.
Телець
Тільці, сьогодні поганий день для пошуків роботи, але сьогодні посилюються інтелектуальні здібності, логіка та пам'ять. Ви легко знайомитеся і входите в контакт з будь-якими людьми, проте витрачаєте на це багато енергії.
Близнюки
Близнюки, у спілкуванні – активність, в навчанні – кращі якості, у вас з'являється помітність у вашому середовищі. Гарний час для обробки інформації та творчих відряджень.
Рак
Раки, ви людина, яка намагається звернути на себе увагу оточення. Можливі непорозуміння з родичами, сусідами, колегами. Безплідні контакти, маніпуляція непотрібною інформацією.
Лев
Леви, сьогодні ви схильні потурати своїм примхам і в гонитві за надмірними задоволеннями забути про роботу або свої обов'язки. Ви відчуваєте брак працьовитості та екстравагантні пориви, марнотратство. Все це може призвести до збитків, хоча і несуттєвих.
Діва
Діви, ви погано виглядаєте, і це мінус цього дня. Особливо великі невдачі чекають людей, пов'язаних з мистецтвом, ремеслами, торгівлею творами мистецтва і коштовностями. Відкладіть укладення угод, підписання контрактів, ділові поїздки. Змиріться з тим, що це не ваш день.
Терези
Терези, сьогодні в першій половині дня є хороша можливість попрацювати над впровадженням та втіленням ідеї в життя. Хороший день для дебатів і інтелектуальних суперечок. Можливі невеликі поїздки, що стосуються роботи, технічних і наукових пошуків.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні особливе невдоволення у вас може викликати фінансове становище, оскільки додаткових заробітків в цей період не передбачається, а потреби значно зростуть. Тому вам варто дотримуватися розумної економії, а дорогі придбання відкласти до кращих часів.
Стрілець
Стрільці, сьогодні у вас буде інтерес до всіх видів розваг, які мають інтелектуальний відтінок. В цей день ви схильні до гри, можете виграти в азартних іграх або отримати прибуток в ризикованій комерційній угоді.
Козеріг
Козероги, у цей день буде гарне спілкування з дітьми. Може трапитися любовне знайомство або флірт. Любовні стосунки стають відомі широкому колу людей. Конфлікти, суєта, дрібні сварки навколо дітей і їх проблем.
Водолій
Водолії, виконання планів краще відкласти. Високопоставлені або світські особи можуть вважати вас позбавленими смаку і вульгарним, тому не варто шукати їх заступництва.
Риби
Риби, ви потребуєте захоплення та вимагаєте до себе максимуму уваги. Невиконання обіцянок впливає на вашу популярність і ставлення начальства. Можливі виробничі склоки, непорозуміння, особливо зі співробітниками протилежної статі.
До теми: Цим знакам Зодіаку варто поберегти здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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