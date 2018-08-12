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Чоловіки цих знаків Зодіаку найвірніші у коханні

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Випадкові зв'язки – це не про Козерогів - фото 1
Випадкові зв'язки – це не про Козерогів / yourtango

Є знаки Зодіаку, які ніколи не зрадять своїх других половинок.

Третє місце: Діви. З Дівами все гранично просто. Вони охайні в господарському плані і щодо любовних зв'язків. Зустрівши другу половинку, вони не будуть крутити шури-мури на стороні. Якщо зрозуміють, що розлюбили партнера, розлучаться з ним і тільки потім будуватимуть новий роман.

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Друге місце: Леви. Дивно, але друге місце займають Леви. Другі половинки цих чоловіків можуть бути впевнені, що їх партнера відрізняє моногамность і шанобливе ставлення до своєї жінки. Незважаючи на колишню любвеобильность, Лев утихомирює свою вдачу, коли знаходить свою кохану. Дама серця з таким партнером може не турбуватися про зради.

Діви охайні в господарському плані і щодо любовних зв'язків - фото 269481
Діви охайні в господарському плані і щодо любовних зв'язків

Перше місце: Козероги. І перше місце, звичайно ж, дістається прагматичним Козерогам. Вони так відповідально підходять до вибору другої половинки, що, знайшовши любов, вони просто так не розкидаються почуттями. Якщо в їхньому житті виникають проблеми, Козероги з головою йдуть в роботу. Випадкові зв'язки це не про них.

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Джерело: yourtango
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