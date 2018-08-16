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Найрозумніші жінки серед знаків Зодіаку

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Дорослі жінки-Козероги перестають шукати нові знайомства - фото 1
Дорослі жінки-Козероги перестають шукати нові знайомства / yourtango

Астрологи назвали представниць тих знаків Зодіаку, серед яких найчастіше можна зустріти розумних жінок.

Овен. Дівчата-Овни з раннього віку отримують загальну довіру і визнання серед ровесників. Вони вміють зберігати секрети і знають, як підтримати навіть незнайому людину.

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Саме їх проникливість багато в чому і допомагає їм досягти великих результатів. З віком вони не втрачають хватку і залишаються такими ж впевненими в собі і надихаючими лідерами.

Скорпіон. Дівчат-Скорпіонів часто називають "чоловіками у спідницях". Ці дівчата чи не з народження відчувають себе особливими, і це відчуття нерідко і стає їхнім особистим стимулом. Вони дуже просто ставляться до життя і вірять в те, що, незважаючи ні на що, все буде добре.

Козеріг. Дівчата, народжені під цим сузір'ям, з самого дитинства відрізняються спокійним характером. Вони уважні, серйозні і стримані. Дорослі жінки-Козероги перестають шукати нові знайомства і заводити нових друзів. Рідко кому вдається потрапити до вже усталеного "кола близьких" Козерога, тому, якщо вас все ж впустили туди, то цінуєте це.

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Джерело: yourtango
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