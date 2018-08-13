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Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень 2018 року передбачає сприятливі та несприятливі дні для кожного зі знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 13 – 19 серпня, щоб бути готовим до сюрпризів долі.
Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку нові труднощі, а от декому навпаки подарує радісні події. До якої категорії належите ви? Читайте у своєму гороскопі на тиждень, який допоможе вам правильно скласти графік або ж скорегувати свою поведінку.
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Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 17, 19 серпня
- Несприятливий день: 14 серпня
Початок цього тижня для Овнів буде не найвдалішим – не вистачатиме енергії, яка допомагає вам завжди. Відтак, деякі справи доведеться відкласти, а заплановані зустрічі – скасувати. А от друга половина тижня пройде більш динамічно. Вас очікує новий приплив ідей, які не залишаться без уваги керівництва. Вийде реалізувати навіть те, що припадало пилом на полиці.
В особистому житті в Овна можливі розчарування, але тільки з його провини. Якщо не припините думати про роботу навіть на вихідних, то ваша кохана людина може цього не зрозуміти. Краще гарненько відпочиньте удвох під час вікенду.
Телець
- Сприятливі дні: 17, 18 серпня
- Несприятливі дні: 13, 16 серпня
Зірки прогнозують, що для Тельців настав важливий час, коли ви зможете змінити своє життя. Якщо ви ще самотні, то питання створення власної сім'ї нарешті зрушиться з місця! Усередині тижня вас дуже втомлять робочі наради-переговори та поїздки. Ви сподіваєтеся отримати вигоду, але цього чекати ще дуже довго. Поки що доводиться працювати на перспективу, а вона відкриється перед вами в майбутньому.
У результаті гороскоп рекомендує Тельцям тугіше затягнути пояс, адже фінансові запаси закінчуються. Якщо звикли жити на широку ногу, то на цьому тижні доведеться економити навіть на продуктах. Через це може виникнути напружена обстановка в сім'ї, яка не тільки зіпсує настрій, але й зірве численні плани. Тримайтеся!
Близнюки
- Сприятливі дні: 14, 17 серпня
- Несприятливий день: 16 серпня
Перші дні тижня з 13 по 19 серпня Близнюки самі будуть здивовані своїм настроєм: ви станете емоційно стриманими та обмежите всі контакти. Однак такий настрій у вас протримається тільки до четверга, а от у другій половині тижня нарешті повернеться ваш традиційний позитив! Порада гороскопу: цей день потрібно провести, займаючись покупками, вони будуть неймовірно вдалі.
Побачення поки що краще відкладати, вони не принесуть вам радості. Спілкуйтеся по інтернету, це вас навіть чимось потішить. На вихідних рекомендуємо вам присвятити час фізичним вправам, що допоможе зарядитися енергією.
Рак
- Сприятливі дні: 17, 19 серпня
- Несприятливі дні: 14, 18 серпня
Цей тиждень буде для вас сімейним і домашнім. Ви повністю присвятите себе рідним і можете несподівано взяти незаплановану відпустку для того, щоб провести час з близькими для вас людьми. З'явиться причина, якої раніше не було – вірогідний приїзд родичів здалеку, а от Раки завжди цінували такі зв'язки.
При цьому нові плани принесуть незаплановані витратити. Подарунки, розваги і т.д. – потім ви самі здивуєтеся, скільки коштів пішло на всякі дрібниці. Уважно стежте за своїми фінансами та не витрачайте зайві гроші.
Лев
- Сприятливі дні: 17, 18 серпня
- Несприятливі дні: 13, 15 серпня
Гороскоп попереджає: Левам на цьому тижні треба бути максимально відвертими та відповідальними. Усі ваші вчинки будуть мати наслідки, яких ви навіть не очікуєте. Не давайте обіцянок, якщо не впевнені, що зможете їх виконати. Уникайте хаотичності у вчинках та не дозволяйте емоціям керувати вами.
Друга половина тижня буде сповнена романтики, яка наповнить вас натхненням та оптимізмом. Нові мандрівки подарують незабутні враження, заряджайтеся ними надовго, бо наступна нагода відпочити з'явиться нескоро.
Діва
- Сприятливі дні: 15, 18 серпня
- Несприятливий день: 13 серпня
У Дів почалася біла смуга, тож постарайтеся встигнути зробити якнайбільше та закріпити отриманий успіх. Головне правильно розподілити час та розставити пріоритети. Унаслідок успіхів у професійній сфері покращиться клімат в вашій родині. Нарешті вдасться знайти спільну мову з коханою людиною, адже останні тижні були доволі напруженими.
Запланована поїздка або відпочинок з друзями принесе море радості, не відмовляйте собі в задоволенні та не економте на враженнях.
Терези
- Сприятливі дні: 17, 19 серпня
- Несприятливі дні: 13, 14 серпня
Цей тиждень для Терезів відзначиться злетом у професійній сфері. Вас можуть підвищити, а ось фінанси деякий час таки доведеться поекономити. Скоро вони стануть в нагоді для великих покупок і вкладень в нові проекти. Гороскоп рекомендує Терезам бути пильними на дорозі, в побуті і під час занять активними видами спорту. Не варто повертатися до колишніх любовних союзів, вони не дадуть шансів на взаєморозуміння з партнером.
Корисно попрацювати не тільки над собою, а й з документацією. Якщо вам запропонують участь в заході, то візьміть на себе весь тягар відповідальності за його підготовку. Вкінці вас чекатиме приємна винагорода + корисні знайомства!
Скорпіон
- Сприятливі дні: 16, 17, 18 серпня
- Несприятливий день: 14 серпня
Середина місяця принесе з собою гарний, по-справжньому серпневий настрій! Відправляйтеся на природу, а краще – у відпустку, справи почекають. Друга половина тижня в Скорпіонів призначена для турботи про себе і своє здоров'я. Спробуйте зайнятися спортом, і ваше самопочуття стане ще кращим!
Стрілець
- Сприятливі дні: 15, 18 серпня
- Несприятливі дні: 14, 16 серпня
На цьому тижні вам може надійти цікава і досить вигідна, на перший погляд, пропозиція. Щоб не бути обдуреними, ретельно все зважте, перш ніж говорити "так". Якщо ставите перед собою цілі, то знайдіть і шляхи їх реалізації. Чим раніше, тим краще. Проблеми матеріального плану легко вирішити, якщо не гнатися за великим і "лівим" прибутком.
Прислухайтеся на цьому тижні не тільки до інтуїції, а й до снів. В амурних справах Стрілець мусить зробити нелегкий вибір, але від нього залежить багато чого. Цей період виявиться знаковим в сімейному житті, тому приділіть рідним увесь вільний час.
Козеріг
- Сприятливі дні: 17, 19 серпня
- Несприятливі дні: 14, 15 серпня
Тиждень у Козерога буде дуже динамічний, тому заздалегідь планувати відпочинок або зустрічі з друзями не варто. Натомість гороскоп обіцяє цікаву зустріч, після якої з'являться перспективи в роботі. А от здоров'я зажадає грошових вкладень, на чому економити в жодному разі не можна. Стежте за режимом харчування, щоб не підірвати шлунок.
Не потішить представників цього знаку Зодіака й ситуація вдома. Пік конфліктів з близькими припаде на вівторок і середу, тому докладіть всіх зусиль для примирення. Не бійтеся визнати свою неправоту, адже кожен припускається помилок.
Водолій
- Сприятливі дні: 15, 18 серпня
- Несприятливий день: 13 серпня
Тиждень відкриє для Водолія нові горизонти в професійній сфері. Якщо не сперечатися з керівництвом, а вносити реальні корективи в проекти, то всі ідеї реалізуються без втрат. Почуття гумору допоможе Водоліям уникнути конфліктів з колегами і друзями.
Гороскоп пророкує тривалу поїздку, після якої з'явиться бажання переїхати і змінити життя. Не виключено відновлення давнього любовного роману, чому Водолій буде невимовно радий. Однак не забувайте, що "двічі в одну річку не ввійти".
Риби
- Сприятливі дні: 14, 19 серпня
- Несприятливі дні: 18 серпня
Час навести порядок в робочих справах! Зробіть це зараз, інакше потім ви ще більше заплутаєтеся. На додачу, вас будуть намагатися використовувати в своїх інтересах, і вам потрібно вміти відмовляти навіть тим людям, які для вас дорогі. Займіться тим, що вам приємно – сходіть у басейн, у кіно тощо, адже гороскоп радить зайнятися зміцненням імунітету. Засмагайте, рухайтеся та їжте побільше зелені та овочів-фруктів, адже літо скоро завершиться!
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