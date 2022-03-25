Балада про мальви: LeVoice зворушливо переспівали шлягер Володимира Івасюка

Мабуть, немає жодного українця, який бодай раз не чув би "Баладу про мальви" Володимира Івасюка. Квартет LeVoice об'єднався зі скрипалем Олександром Божиком і піаністом Євгеном Хмарою для того, щоб подарувати їй нове звучання.

На ютуб-каналі хлопці виклали свою версію справжнього шлягеру. Слухайте пісню разом з Радіо MAXIMUM!

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Україна завжди співає, тому в нас стільки пісень про війну, про тяжку долю та вічну боротьбу. Вирішили дати нове дихання геніальній пісні, адже вона сьогодні стала актуальною як ніколи, – кажуть хлопці.

Її вони присвятили нашим Героям, які обороняють Україну від російської агресії. А також матерям, котрі слізно чекають повернення своїх синів.

LeVoice & Євген Хмара & Олександр Божик – Балада про мальви, слухайте пісню онлайн:

Квартет також закликає приєднатися до збору коштів для підтримки ЗСУ. Переказувати гроші можна за цими реквізитами:

VOZIIAN ANDRII

Cash deposit (номер карти Приват Банк): 5168745118021077

ACCOUNT: 26200744688525

IBAN: UA203052990000026200744688525

BANK OF BENEFICIARY: PrivatBank

Recipient TIN: 3538104818

Багато наших рідних і друзів зараз на передовій, ми спілкуємося з ними кожного дня, тому надіємось, що разом ми зможемо перемогти та допомогти тим, хто найбільше цього потребує!, – наголошують хлопці.

Слухайте "Баладу про мальви", а також діліться нею з друзями та рідними. Вірте в ЗСУ, допомагайте нашим бійцям, а також пам'ятайте, що все буде Україна!

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