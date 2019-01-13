Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Меггі Роулінс – гаряча блондинка, яка вражає своєю рішучістю.

"Громадянка світу" – так називає себе Меггі Роулінс, адже ця чарівна блондинка розділяє своє життя між Лондоном, Парижем, Берліном, Лос-Анджелесом і ще багатьма містами, в яких вона часто буває. Пройшла б ця красуня повз тебе на вулиці, і всі твої думки до кінця дня були б зайняті лише нею. Крім подорожей, Меггі любить собак, прогулянки по пляжу і ... свого чоловіка.

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Дівчина ще й дуже рішуча. Ще зовсім недавно вона була медсестрою, а потім вирішила кинути медичну кар'єру і підписати контракти відразу з двома великими модельними агентствами. Саме тому чоловічий глянець GQ оцінив рішення красуні, і в березні Меггі Роулінс стала найсексуальнішою моделлю. Що в кінцевому підсумку принесло їй і славу і не малі гроші.

Кажуть, агенти з Elite Modeling звернули увагу на блондинку завдяки її блогу. Так, у Меггі, як майже й у всіх красунь, є свій блог, на якому вона ділиться секретами краси, рецептами їжі, вправами для фігури, новинами про моду, і викладає свої фото, часто й еротичні. Ми ж відібраний найспокусливіші з них. Заціни!

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