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Суддю Топ-модель по-українськи запідозрили у вагітності

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Соня поспішила відповісти хейтерам - фото 1
Соня поспішила відповісти хейтерам / topsmodel

Новий знімок фотографа Соні Плакидюк викликав у шанувальників різні суперечливі здогади.

Коментатори в акаунті Соні Плакидюк, відомого фешн-фотографа і судді Топ-модель по-українськи, вступили в запеклу словесну суперечку, яку спровокувало фото знаменитості.

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Під об'ємним пуховиків користувачам привидівся округлилися животик зоряного фотографа, і деякі з фоловерів без сорому вказали на цей факт. "На цьому фото, здається що вагітна"; "Думаю ви вагітна, з чим поспішаю привітати. Або пуховик невдалий. Але все одно ви красуня"; "Ви випадково не вагітна, або це святковий олів'є?", – запитали вони у зірки.

На що Соня поспішила відповісти хейтерам і нетактовним особам, і запропонувала обговорити тему "негарності" в цілому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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