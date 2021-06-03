Найпотужніші бюджетні Android-смартфони травня 2021 року: рейтинг AnTuTu

Творці бенчмарку AnTuTu представили не тільки рейтинг найпотужніших Android-смартфонів за травень у цілому, але і назвали десятку найбільш продуктивних моделей середнього рівня. На відміну від флагманів, у цьому класі справжнє розмаїття у плані використовуваних процесорів.

Найпотужнішим представником середнього класу від світу Android став Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Це заслуга новітнього 5-нм процесора Snapdragon 780, який набрав у бенчмарку AnTuTu 530 646 балів. Це помітно ближче, ніж у найближчих конкурентів, пише.

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Так, на другому місці розташований Redmi 10X 5G з процесором MediaTek Dimensity 820, а "бронза" дісталася iQOO Z3 і його Snapdragon 768G.

Рейтинг найпотужніших бюджетних Android-смартфонів травня:

На четвертому, п'ятому і шостому місцях розмістилися HUAWEI nova 8 Pro, nova 8 і Honor 30, побудовані на базі Kirin 985. Далі за списком розташувалися Honor X10, Redmi Note 9 Pro 5G, OPPO Reno5 5G і Redmi Note 9 5G.

Раніше розробники популярного мобільного бенчмарку AnTuTu опублікували традиційний щомісячний рейтинг найбільш продуктивних Android-смартфонів. У першу десятку топових пристроїв потрапили тільки моделі з процесором Snapdragon 888. Важливо відзначити, що недавно AnTuTu оновився до 9-ї версії, разом з чим трохи змінився алгоритм оцінки пристроїв. З'явилися додаткові тести GPU, а тести CPU, пам'яті, сховища і UX були перероблені. Тому не можна порівнювати результати зі старої та нової версій.

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