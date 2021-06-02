10 найпотужніших Android-смартфонів травня за версією AnTuTu: рейтинг

Розробники популярного мобільного бенчмарку AnTuTu опублікували традиційний щомісячний рейтинг найбільш продуктивних Android-смартфонів. У першу десятку топових пристроїв потрапили тільки моделі з процесором Snapdragon 888.

Важливо відзначити, що недавно AnTuTu оновився до 9-ї версії, разом з чим трохи змінився алгоритм оцінки пристроїв. З'явилися додаткові тести GPU, а тести CPU, пам'яті, сховища і UX були перероблені. Тому не можна порівнювати результати зі старої та нової версій, пише.

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Станом на 31 травня найпотужнішим Android-смартфоном у базі AnTuTu виявився Black Shark 4 Pro, середній результат якого становить 830 022 бали. На другому місці з мінімальним відставанням всього у 122 бали розмістився Nubia Red Magic 6 Pro, а замикає трійку лідерів OnePlus 9 Pro.

Рейтинг найпотужніших Android-смартфонів травня:

З четвертого по десяте місце у рейтингу розташувалися OPPO Find X3 Pro, vivo X60 Pro +, iQOO 7, OnePlus 9, ASUS ROG Phone 5, realme GT і Xiaomi Mi11 Ultra. Lenovo Legion 2 Pro і Xiaomi Mi11, що розташовувалися у квітні на 5-му і 10-му місцях відповідно, вибули з рейтингу.

Раніше розробники захищеного хмарного сховища pCloud назвали мобільні додатки, які найшвидше розряджають смартфони. Статистику склали на основі аналізу сотні найпопулярніших програм, які встановлюють користувачі. Для складання рейтингу найвимогливіших до ресурсів додатків, пише Android Headlines, фахівці враховували три параметри: запитувані дозволи, споживання енергії та наявність темної теми.

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