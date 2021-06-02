Підробні антивіруси крадуть гроші у власників Android-смартфонів: експерти

Румунська компанія Bitdefender, відома завдяки однойменному антивірусу, повідомляє про нову небезпеку для користувачів операційної системи Android. За словами експертів, у мережі активно поширюються підроблені додатки, під виглядом яких ховаються віруси, націлені на крадіжку особистих даних.

Згідно зі звітом, пише 4PDA, шкідливі програми ховаються під виглядом різних популярних додатків, серед яких медіаплеєр VLC, FedEx, DHL і, що особливо іронічно, "Антивірус Касперського".

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Після їх установки смартфон заражається Teabot або Flubot – це пара виявлених у цьому році банківських троянів, націлених на крадіжку особистих даних.

Повідомляється, що Teabot здатний перехоплювати повідомлення і коди аутентифікації Google, відстежувати натискання клавіш під час друку тексту і навіть повністю брати пристрій під свій контроль. Flubot не настільки просунутий, але також вміє зчитувати текст повідомлень й інші дані, а також може поширюватися через шкідливі SMS-повідомлення, що відправляються з заражених гаджетів.

Як завжди, фахівці Bitdefender радять уникати установки додатків з ненадійних джерел, а ще краще завантажувати все в офіційному магазині Google Play, де є вбудована перевірка програм. Наразі зловмисники продовжують активне поширення вірусів, тому варто бути особливо обережними.

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