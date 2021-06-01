Аналітики розповіли, смартфони яких брендів купують найчастіше

Перші позиції у рейтингу за Apple та Samsung

Strategy Analytics опублікувала новий звіт. У ньому проаналізували ринок смартфонів. Найцікавіше те, що пальма першості, як і раніше, належить Apple та Samsung. А тепер перейдімо безпосередньо до цифр.

Strategy Analytics, як пише 4PDA, розкрила переваги покупців: 25% користувачів купують пристрої, вартість яких перевищує $ 900. І в цьому сегменті домінують Samsung та Apple.

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Vivo ж посідає перші позиції у категорії гаджетів, чия вартість варіюється у межах $ 400-499. На смартфони OPPO припадає найбільше покупців у ціновому діапазоні $ 191-299. Бренд TRANSSION зумів відвоювати лідируючі позиції в ніші пристроїв з цінником до $ 99.

Сумарно ринок смартфонів оцінюється у $ 100 мільярдів, що на 37% вище показників минулого року. При цьому чільне місце посідають усього дві компанії – Apple і Samsung. На частку американської компанії припадає 46% виторгу, натомість за південнокорейською Samsung значиться частка у 19%.

Третій рядок посідає vivo з часткою в 8%, хоча торік вона займала лише 5%. На четвертому місці опинилися OPPO і Xiaomi – обидві отримали 7% виторгу ринку. HUAWEI замикає рейтингу зі скромною відміткою у 3%.

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