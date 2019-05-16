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Найпоширеніші літні захворювання: без антибіотиків не обійтися

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Лікарі розповіли про небезпечні літні захворювання - фото 1
Лікарі розповіли про небезпечні літні захворювання / Hyser

В Україні потроху встановлюється літня тепла погода, проте лікарі попереджають: спека – не час розслаблятися, адже влітку теж можна захворіти.

За словами експертів, у першу чергу в теплий сезон частішають випадки захворювань на гострі кишкові інфекції.

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Це пов'язано з вживанням поганів продуктів. На спеці їжа швидко псується, і навіть спочатку якісна їжа стає шкідливою при зберіганні в неналежних умовах. Так, на її поверхні починають розмножуватися нешкідливі у звичайних умовах бактерії.

Другими в списку лікарі називають простудні захворювання. Наприклад, після купання у водоймі є ймовірність захворіти на середній отит. Тому, вибираючись з води, потрібно висушувати вуха, щоб їх не застудити.

Ще одна небезпека, яка чатує на нас влітку – це ангіна. За словами терапевтів, коли ми в спеку п'ємо холодну воду, то на мигдалинах активізуються стрептококи, що може привести до запалення в горлі. В цьому випадку потрібно буде обов'язково лікуватися антибіотиками, причому, під наглядом лікаря.

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Джерело: piedmont
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