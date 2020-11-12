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Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
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Найкрасивіші моделі світу продовжують тішити шанувальників пікантними знімками. Зібрали найсексуальніші кадри, якими красуні підкорювали серця фанатів в Instagram цього тижня.
Популярні моделі активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram, де ще не готові розпрощатись з літом. Тому дівчата діляться доволі відвертими знімками у купальниках і без них. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.
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Вже традиційно розпочинає підбірку "британська Кім Кардашян" Демі Роуз, яка не може не ділитись сонячними знімками. І на них красуня позує не лише у бікіні, а й топлес.
Тим часом наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер вирішила повернути у моду селфі у дзеркалі. Мільйони лайків та тисячі коментарів - так фанати оцінили пікантні кадри.
А от популярна тіктокерка Кеті Сігмонд знає, як робити ефектні осінні фото на пляжі. Купальник та куртка - виглядає доволі стиль:
Модель Victoria's Secret Жизель Олівейра також не планує закривати сезон бікіні, що яскраво демонструє на своїх осінніх фото. І ми не проти:
А чарівна Лексі Вуд вирішила, що пора переходити на домашні зйомки. Тому красуня з радістю хизується своїми стрункими формами у спідньому.
Жозефін Скрівер один ангел Victoria's Secret, який зачаровує своєю вродою, а також завжди тримає себе у чудовій формі. І свіже фото дівчини це підтверджує.
І зваблива Сара Сампайо теж завжди готова вийти на подіум, тому з легкістю приєдналась до челенджу з червоною білизною. Так у мережі показують, що з нетерпінням чекають зимових свят.
А "Міс всесвіт 2012" Олівія Калпо продовжує підкорювати серденька фанатів розкішними зйомками для журналів. Звісно ж, не обійшлось без кадру топлес.
Білява фітоняшка Теммі Хемброу теж не збирається приховувати від світу те, над чим так активно працює у спортзалі. До того ж, вона обожнює яскраві купальники.
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