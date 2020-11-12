Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)

Найкрасивіші моделі світу продовжують тішити шанувальників пікантними знімками. Зібрали найсексуальніші кадри, якими красуні підкорювали серця фанатів в Instagram цього тижня.

Популярні моделі активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram, де ще не готові розпрощатись з літом. Тому дівчата діляться доволі відвертими знімками у купальниках і без них. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

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Вже традиційно розпочинає підбірку "британська Кім Кардашян" Демі Роуз, яка не може не ділитись сонячними знімками. І на них красуня позує не лише у бікіні, а й топлес.

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

Тим часом наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер вирішила повернути у моду селфі у дзеркалі. Мільйони лайків та тисячі коментарів - так фанати оцінили пікантні кадри.

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

А от популярна тіктокерка Кеті Сігмонд знає, як робити ефектні осінні фото на пляжі. Купальник та куртка - виглядає доволі стиль:

instagram.com/katiesigmondd

instagram.com/katiesigmondd

instagram.com/katiesigmondd

Модель Victoria's Secret Жизель Олівейра також не планує закривати сезон бікіні, що яскраво демонструє на своїх осінніх фото. І ми не проти:

instagram.com/giizeleoliveira

instagram.com/giizeleoliveira

instagram.com/giizeleoliveira

instagram.com/giizeleoliveira

А чарівна Лексі Вуд вирішила, що пора переходити на домашні зйомки. Тому красуня з радістю хизується своїми стрункими формами у спідньому.

instagram.com/lexiwood

instagram.com/lexiwood

Жозефін Скрівер один ангел Victoria's Secret, який зачаровує своєю вродою, а також завжди тримає себе у чудовій формі. І свіже фото дівчини це підтверджує.

instagram.com/josephineskriver

І зваблива Сара Сампайо теж завжди готова вийти на подіум, тому з легкістю приєдналась до челенджу з червоною білизною. Так у мережі показують, що з нетерпінням чекають зимових свят.

instagram.com/sarasampaio

А "Міс всесвіт 2012" Олівія Калпо продовжує підкорювати серденька фанатів розкішними зйомками для журналів. Звісно ж, не обійшлось без кадру топлес.

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

Білява фітоняшка Теммі Хемброу теж не збирається приховувати від світу те, над чим так активно працює у спортзалі. До того ж, вона обожнює яскраві купальники.

instagram.com/tammyhembrow

instagram.com/tammyhembrow

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