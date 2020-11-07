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Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
Вам сподобається: Наступна холостячка: Леся Нікітюк потішила прихильників гарячим образом для Геловіну
Почнемо цього тижня з української топмоделі Алли Костромічової. Красуня виклала в мережу світлину, на якій вона позує у відвертому боді, яке виграшно підкреслює її бюст. Тож зовсім не дивно, що підписники зірки засипали її компліментами: "У цьому сезоні у вас неймовірні образи", "Алла, ви прекрасна", "Вау! Алла, це бомба", "Алла, ви виглядаєте шикарно", "Вау, яка бездоганна краса".
А ми продовжуємо. Нещодавно крихітка Мішель Андраде знялася для чоловічого журналу XXL. Світлини зі зйомок красуня виклала на своїй сторінці в інстаграмі. Насолоджуйтеся гарячим фото української співачки, які вам однозначно сподобаються. Також залишаємо вам коментарі, які їй залишили під постом: "Крихітка на мільйон", "Сексі", "Це занадто гаряче", "Яка неймовірно гаряча красуня", "Яка ти красуня", "Запалила листопад", "Фігура – топ", "Люблю твоїх бісиків".
Співачка Слава Камінська знялася у відвертому костюмі-трійці. Він відмінно підкреслює не лише її бездоганну фігуру, а й розкішний бюст. Зовсім не дивно, що зірку прихильники засипали компліментами та теплими словами. Читай, що ж про неї думають фанати: "Ви неймовірна", "Дуже красиво", "Шикарний образ", "Краса", "О, Боже мій! Ви – прекрасна", "Ідеально сидить костюм", "Шик. Блиск. Краса", "Груди намальовані?".
Набираємо обертів. Jerry Heil цього тижня шокувала усіх кардинальною зміною зачіски. Співачка поголила голову, що неабияк розбурхало користувачів мережі. Також вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі серію світлин у зухвалому образі. Що про неї думають підписники Яни – читайте далі: "А мені подобається. Просто бомба", "Ти тепер виглядаєш абсолютно по-іншому, але дуже круто", "Це дуже сміливий крок". Але були й відверті хайтери: "Вибачте, але фото бридкі. Не треба так", "Яна, ти ж сама виставляєш своє життя публіці. Чому ти тоді ображаєшся на реакції?".
Не могли ми оминути увагою Лесю Нікітюк. Українська телеведуча цього тижня виклала фото, на якому позує у сукні екстремальної довжини. От самі гляньте, що собі дозволяє Леся Іванівна, а також долучайтеся до коментаторів під її постом: "Богиня ламінату", "Аж очі засліпило", "Леся, ти красуня", "Леся, ти виглядаєш приголомшливо", "Леся-ракета", "Лесюня, будь скромнішою. Вкороти ноги – жаба давить".
Наостанок залишаємо вам неймовірну фотографиню Соню Плакидюк. Її гнучкості можна лише позаздрити. От сам глянь, як вона сідає на поперечний шпагат. І робить це вона настільки легко, що аж в голові не вкладається. Не дивно, що підписники Соні засипали її компліментами та словами здивування: "Супер топ-шпагат по-українськи", "Моя ж ти шикарна", "Як же красиво", "Привіт від Жана-Клода", "То ось, що ти робила на карантині. Я теж так хочу". Соня Плакидюк жартома відповіла: "Щоб не жерти – я тягнулася".
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