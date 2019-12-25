Наймолодшу мільярдерку світу засоромили за сексуальний образ

Зірка Кайлі Дженнер похизувалась ефектною фігурою у відвертому образі на Різдво, однак не всі фанати оцінили її старання. Красиво чи занадто – вирішуйте самі.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Не винятком став і вечір перед Різдвом, для кого Кайлі обрала розкішну зелену сукню з ефектними вирізати. А в крихітній копії позувала її маленька донька. Щоправда, такий образ не у всіх викликав шквал компліментів. Дехто з користувачів відзначив, що Дженнер надто старається виглядати ідеальною, а не реальною, а ще хтось звинуватив її у тому, що вона умисно обирає надто темну косметику, хоча є "абсолютно білою жінкою".

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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