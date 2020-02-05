Наймолодшу мільярдерку світу упіймали на фотошопі

Популярну зірку реаліті-шоу та наймолодшу мільярдерку у світі Кайлі Дженнер знову викрили на зловживанні фоторедакторів. Сестра Кім Кардашян має не настільки ідеальну фігуру, як хоче демонструвати.

22-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись різними проєктами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 157 мільйонів підписників. І поки фанати засипають її компліментами, то уважні користувачі часто помічають, що на відео і знімках дівчина виглядає не ідентично.

І ще: Ледь прикрила груди: Емілі Ратажковскі знову звалює мережу (18+)

Знаменитості повинні розуміти, які думки вкладають в голову своїм юним фанатам, однак Кайлі інколи про це забуває, тож в мережі з'являються свіжі колажі з порівнянням відфотошоплених світлин, які бачать молоді дівчата, і кадрами з відео. Чи справді варто брати приклад з тих, хто сам не вдоволений своїм виглядом?

Читайте також: Розкішна Демі Роуз ледве вмістила форми у спокусливе боді (18+)