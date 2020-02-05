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Наймолодшу мільярдерку світу упіймали на фотошопі

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Кайлі Дженнер зловили на фотошопі - фото 1
Кайлі Дженнер зловили на фотошопі

Популярну зірку реаліті-шоу та наймолодшу мільярдерку у світі Кайлі Дженнер знову викрили на зловживанні фоторедакторів. Сестра Кім Кардашян має не настільки ідеальну фігуру, як хоче демонструвати.

22-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись різними проєктами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 157 мільйонів підписників. І поки фанати засипають її компліментами, то уважні користувачі часто помічають, що на відео і знімках дівчина виглядає не ідентично.

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Знаменитості повинні розуміти, які думки вкладають в голову своїм юним фанатам, однак Кайлі інколи про це забуває, тож в мережі з'являються свіжі колажі з порівнянням відфотошоплених світлин, які бачать молоді дівчата, і кадрами з відео. Чи справді варто брати приклад з тих, хто сам не вдоволений своїм виглядом?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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