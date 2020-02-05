Ледь прикрила груди: Емілі Ратажковскі знову звалює мережу (18+)

Відома модель Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів коротеньким відео у прозорій білизні, на якому прикривається лише руками. Тут спекотно!

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі знаходить час для свого профілю в соцмережі Instagram, де регулярно постить щось свіженьке зі свого життя. Тому не дивно, що у неї понад 25 мільйонів підписників.

І ще: Розкішна Демі Роуз ледве вмістила форми у спокусливе боді (18+)

Нещодавно дівчина заінтригувала прихильників спокусливим відео у прозорому боді в горошок. За короткий час воно зібрало понад 5 мільйонів переглядів. Так виглядає промо до нової колекції спіднього від бренду Емілі Ратажковскі Inamorata.

Читайте також: Lady Gaga показала романтичний знімок з новим бойфрендом