Наймолодшому – 7 років! Скільки в Україні мільйонерів

В Україні майже 5 тисяч гривневих мільйонерів / Kiplinger

Державна фіскальна служба України підрахувала, скільки серед українців мільйонерів.

Згідно з задекларованими доходами, мільйонерами себе можуть називати 4817 осіб. Сума їхнього доходу за 2018 рік перевищила мільйон гривень. Наймолодшому мільйонеру, до слова, виповнилося всього 7 років, а от найстаршому з них – 99.

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Не дивно, що найбільше мільйонерів проживають у столиці – 2184 особи. Це 45% від загальної кількості мільйонерів. Найбільше мільйонерів зафіксовано також у Київській (333), Харківській (328) та Дніпропетровській областях (303).

За даними фіскальної служби лише один громадянин України задекларував дохід у понад мільярд гривень, і то у 2017 році.

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