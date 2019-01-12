Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта

Традиційно видання The Economist опублікувало результати щорічного "Індексу бігмака".

За підрахунками експертів, офіційний курс української гривні до долара занижений на 65% у порівнянні з реальним.

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У рейтингу журналу Україна посіла передостаннє місце за недооціненість валюти, але, як виявилося, журналісти зробили помилку в матеріалі (дещо неправильно розрахували вартість бігмака в Росії). Тому найбільш недооціненою валютою є саме гривня, а не російський рубль.

У США бігмак коштує 5,58 долара, а в Україні - 54 гривні (або 1,92 долара). Якщо судити по цих даних, то українська гривня недооцінена на 65,2% і курс мав би становити 9,68 гривні за долар.

А от найбільш переоціненими валютами виявилися швейцарський франк (вище на 18,7%), норвезька (5%) та шведська крони (4,6%).

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