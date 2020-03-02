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Наймолодша мільярдерка у світі похвалилася новим кольором волосся

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Родичка світської левиці Кім Кардашян Кайлі Дженнер змінила звичний колір волосся. Шанувальники у захваті від перетворення красуні!

Результатом перетворення 22-річна Кайлі поспішила похвалитися перед шанувальниками. Вона опублікувала серію фото, на яких постала в зухвалому образі. Інстадіва наділа відверту сукню ультракороткої довжини.

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Наряд вона доповнила безліччю золотих прикрас і двома сумочками на ланцюжку Chanel в тон. Завершальними штрихами стали босоніжки на високій шнурівці. Новий фотосет зірки порадував її шанувальників. "Така красуня", "З цим кольором просто бомба", "Вау, цей колір тобі дуже личить", "Просто шикарна", – написали фоловери. Гортайте галереї:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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