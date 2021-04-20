Наймолодша мільярдерка світу зробила пікантні селфі в білизні

Зірка реаліті-шоу та наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер заінтригувала фанатів звабливим фото лише у спідньому.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 226 мільйонів користувачів, адже красуня регулярно ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно зірка заінтригувала спокусливим селфі лише у спідньому, похизувавшись апетитними формами. За короткий час допис зібрав понад 7 мільйонів лайків та тисячі коментарів з компліментами. Користувачі ж відзначили, що Кайлі з легкістю може повернути моду на селфі, як і на апетитні форми.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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