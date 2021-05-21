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Наймолодша мільярдерка світу знялася у відвертій фотосесії

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Кайлі Дженнер вкотре опублікувала провокаційне фото. Цього разу зірка знялася в новій ефектній фотосесії для журналу TMRW Magazine.

23-річна бізнесвумен Кайлі Дженнер стала головною героїнею нового випуску TMRW Magazine і здивувала шанувальників екстремально гарячою зйомкою.

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Світська діва знялася в спокусливих нарядах, які підкреслили її пишні форми і витончену фігуру. Так, Кайлі приміряла жовтий "пухнастий" боді з вовни і сексуальні ботфорти в тон. В інтерв'ю з виданням Дженнер повідомила, що вже зараз думає про майбутнє своєї дочки Стормі, яку хоче виховати незалежною і сильною.

"Моя мама дійсно добре виховала нас, тому я думаю, що хочу передати це Стормі, щоб вона була сильною і незалежною. Вона одного разу зможе взяти на себе управління компанією Kylie Cosmetics, якщо захоче", – говорить знаменитість. Гортайте галерею:

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